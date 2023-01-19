Биороботы обзавелись дистанционным управлением

В 2012 году исследователи продемонстрировали шагающих биороботов, а в 2016 году - биороботов, активируемых светом. Активация светом дала исследователям определенный контроль, но практическое применение было ограничено вопросом, как доставить световые импульсы к биороботам вне лабораторных условий. Ответ на этот вопрос дала команда профессора Северо-Западного университета Джона А. Роджерса, которая помогла интегрировать крошечную беспроводную микроэлектронику и микросветодиоды без батареек, что позволило исследователям дистанционно управлять eBiobots.

“Такое необычное сочетание технологии и биологии открывает широкие возможности для создания самовосстанавливающихся, обучающихся, эволюционирующих, общающихся и самоорганизующихся инженерных систем. Мы считаем, что это очень плодородная почва для будущих исследований”, - сказал Роджерс.