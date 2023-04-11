Bitcoin начал резко дорожать

Эксперты пока не могут определить причину происходящего. «Для этого всплеска нет явного катализатора», — считает Эдвард Мойя, старший аналитик Oanda. Он отметил, что всплеск может быть частично связан с «покупкой у криптотрейдеров, выражающих разочарование в социальных сетях из-за однобокой статьи в New York Times, в которой поднимался вопрос об энергопотреблении биткойна».

Эфир (ETH) также подскочил, преодолев уровень 1900 долларов. На момент публикации новости он стоит 1915 долларов.