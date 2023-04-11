Bitcoin начал резко дорожать

Bitcoin начал резко дорожатьПреодолел отметку в 30 тысяч долларов
Крупнейшая по рыночной капитализации криптовалюта Bitcoin в прошедший понедельник превысила порог в 29 744 доллара Это самая высокая отметка для цены криптовалюты с начала июня 2022 года. На момент публикации новости биткойн торгуется по стоимости 30 028 долларов.
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Эксперты пока не могут определить причину происходящего. «Для этого всплеска нет явного катализатора», — считает Эдвард Мойя, старший аналитик Oanda. Он отметил, что всплеск может быть частично связан с «покупкой у криптотрейдеров, выражающих разочарование в социальных сетях из-за однобокой статьи в New York Times, в которой поднимался вопрос об энергопотреблении биткойна».
Эфир (ETH) также подскочил, преодолев уровень 1900 долларов. На момент публикации новости он стоит 1915 долларов.