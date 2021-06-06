Биткойн будут добывать с помощью солнечной энергии

Добыча биткойна требует много электричества, поэтому многие задумываются о том, чтобы использовать возобновляемые источники энергии для этого. В апреле глава Tesla Илон Маск даже сказал, что компания перестанет принимать биткойны в качестве средства платежа, в том числе из-за того, что криптовалюты приносят вред окружающей среде.

Стоит отметить, что глава Square — это Джек Дорси, основатель Twitter. Он является большим поклонником биткойна. В октябре прошлого года Square $50 млн в эту криптовалюту, а в феврале — ещё $170 млн. Пользователи приложения Square Cash уже могут покупать через него биткойны.