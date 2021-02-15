Биткоин обогнал рубль по общей стоимости в мире

Термин «капитализация» означает суммарную рыночную стоимость каких-либо активов, находящихся в обороте. В случае с криптовалютой капитализация показывает суммарную стоимость всех выпущенных цифровых монет на рынке.

Капитализация биткоина достигла 18,6 млн BTC. Это поместило криптовалюту на четырнадцатое место в рейтинге. На 15-м расположился российский рубль с капитализацией 16,4 млн BTC. На 13-м — швейцарский франк с капитализацией в 26,9 млн BTC.

В топ-5 находятся китайский юань, американский доллар, евро, японский йен и фунт стерлингов.

На момент публикации новости стоимость биткоина составляет $48 517.