Наука и технологии
Сегодня в 21:04
Биткоин обогнал рубль по общей стоимости в мире
Вошёл в топ-15
СМИ сообщили, что биткоин по капитализации обогнал российский рубль и вошёл в топ-15 валют мира по этому показателю.
Термин «капитализация» означает суммарную рыночную стоимость каких-либо активов, находящихся в обороте. В случае с криптовалютой капитализация показывает суммарную стоимость всех выпущенных цифровых монет на рынке.
Капитализация биткоина достигла 18,6 млн BTC. Это поместило криптовалюту на четырнадцатое место в рейтинге. На 15-м расположился российский рубль с капитализацией 16,4 млн BTC. На 13-м — швейцарский франк с капитализацией в 26,9 млн BTC.
В топ-5 находятся китайский юань, американский доллар, евро, японский йен и фунт стерлингов.
На момент публикации новости стоимость биткоина составляет $48 517.