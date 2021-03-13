Биткойн побил новый рекорд

Цена, согласно сетевым источникам, пробивала отметку в $60 тысяч. Биржа Binance опубликовала по этому поводу пост. Сегодня на торгах курс криптовалюты вырос на 6%.

В последний раз максимальная цена была зафиксирована 21 февраля. Тогда стоимость биткойна превысила $58 тысяч. После этого курс криптовалюты начал снижаться.

Вчера Илон Маск в своём Twitter пошутил, что тикер BTC (Bitcoin) — это анаграмма для TBC (The Boring Company — одна из компаний Маска). Могло ли это повлиять на решение инвесторов — неясно. Также стало известно, что крупнейший держатель криптовалюты среди публичных компаний MicroStrategy добавил в свой инвестиционный портфель 262 биткоина на $15 млн.