Биткоин побил рекорд по стоимости за всю историю

Вчера биткоин вырос до $19 850, обновив результат с 2017 года. Как отмечает «Коммерсант», с сентября 2020 криптовалюта подорожала на 97%.

По данным Coindesk, на момент публикации новости биткоин торгуется по цене $18,832.90.

На фоне роста основатели криптовалютной биржи Gemini Тайлер и Кэмерон Уинклвоссы заявили, что цена биткоина когда-нибудь достигнет $500 000, а рыночная капитализация криптовалюты — около $9 трлн.

Напомним, в декабре 2017 года пиковая стоимость биткоина достигала $19 892.