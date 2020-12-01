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Биткоин побил рекорд по стоимости за всю историю
Но уже подешевел
Декабрь — счастливый месяц для биткоина. Сегодня, 1 декабря, криптовалюта побила рекорд по стоимости за всю историю. Она торговалась по курсу $19 902,86 (около 1,5 млн рублей).
Вчера биткоин вырос до $19 850, обновив результат с 2017 года. Как отмечает «Коммерсант», с сентября 2020 криптовалюта подорожала на 97%.
По данным Coindesk, на момент публикации новости биткоин торгуется по цене $18,832.90.
На фоне роста основатели криптовалютной биржи Gemini Тайлер и Кэмерон Уинклвоссы заявили, что цена биткоина когда-нибудь достигнет $500 000, а рыночная капитализация криптовалюты — около $9 трлн.
Напомним, в декабре 2017 года пиковая стоимость биткоина достигала $19 892.