Биткоин показал рекордную за последний год стоимость

Правда, сразу после этого стоимость биткоина начала падать. По данным криптовалютной биржи Coindesk и ресурса CoinMarketCap, на максимуме курс криптовалюты достигал $12 068 или $12 030.

Затем курс упал до $11 184. На момент публикации новости стоимость биткоина составляет $11 245,40.

Стоит отметить, что подобный результат ранее был продемонстрирован только 7 августа 2019 года. Тогда курс криптовалюты на максимуме достигал $12 036.

Самая высокая в истории стоимость биткоина была зафиксирована в декабре 2017 года, когда курс криптовалюты преодолел отметку в $20 тысяч.