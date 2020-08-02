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Биткоин показал рекордную за последний год стоимость
Но исторического максимума так и не достиг
Самая популярная криптовалюта биткоин показала рекордную за последний год стоимость. Курс преодолел отметку в $12 тысяч — такое в последний раз было в августе 2019 года.
Правда, сразу после этого стоимость биткоина начала падать. По данным криптовалютной биржи Coindesk и ресурса CoinMarketCap, на максимуме курс криптовалюты достигал $12 068 или $12 030.
Затем курс упал до $11 184. На момент публикации новости стоимость биткоина составляет $11 245,40.
Стоит отметить, что подобный результат ранее был продемонстрирован только 7 августа 2019 года. Тогда курс криптовалюты на максимуме достигал $12 036.
Самая высокая в истории стоимость биткоина была зафиксирована в декабре 2017 года, когда курс криптовалюты преодолел отметку в $20 тысяч.