Биткоин резко подорожал

Отметка в $14 000 была преодолена впервые с января 2018 года. Это случилось сегодня, 31 октября. Примерно в 13:00 по московскому времени биткоин подорожал на $300 и достиг $14 027. Затем он также резко потерял в цене — упал до $13 680.

Аналитики считают, что рост криптовалюты обеспечивает интерес к ней со стороны компаний. Кроме того, недавно платёжный сервис PayPal открыл пользователям доступ к цифровой валюте, а банк JP Morgan решил впервые использовать JMP Coin для оплаты. Ещё одна причина для роста биткоина — худшая неделя для фондовых рынков США с марта.