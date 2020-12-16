Биткоин впервые подорожал выше $20 тысяч

16 декабря был зафиксирован курс криптовалюты на уровне $20,8 тысяч. Надо понимать, что за последние три года, за время падения, цена биткоина опускалась до $3,2 тысяч. Теперь же она установила исторический рекорд.

Как отмечает РБК, все остальные криптовалюты сейчас стоят всё ещё меньше, чем было в конце 2017 года.

На момент публикации новости биткоин стоит $20 671. Это следует из данных CoinDesk.