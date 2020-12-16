Наука и технологии
Сегодня 21:08
Биткоин впервые подорожал выше $20 тысяч
Даже в декабре 2017 такого не было
Сегодня, 16 декабря, цена биткоина впервые поднялась выше $20 тысяч. В декабре 2017 криптовалюта была на пике стоимости, но всё равно не достигла этой знаковой отметки, а затем упала. Лишь спустя три года биткоин снова начал расти.
16 декабря был зафиксирован курс криптовалюты на уровне $20,8 тысяч. Надо понимать, что за последние три года, за время падения, цена биткоина опускалась до $3,2 тысяч. Теперь же она установила исторический рекорд.
Как отмечает РБК, все остальные криптовалюты сейчас стоят всё ещё меньше, чем было в конце 2017 года.
На момент публикации новости биткоин стоит $20 671. Это следует из данных CoinDesk.