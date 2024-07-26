Биткоин взлетел выше $65 000 перед выступлением Трампа в Нэшвилле

Трейдеры опасаются «шортить», пишут СМИ, а генеральный директор 10x Research Маркус Тилен отмечает высокие ожидания того, что Трамп может объявить о создании «стратегического резерва» биткоина в случае своего избрания на пост президента США.

Тилен объяснил, что фьючерсные трейдеры избегают коротких позиций из-за потенциального скачка цен. «Если Трамп объявит о создании стратегического резерва, биткоин взлетит вверх», — сказал он.

Существует множество предположений, что Трамп может предложить скорректировать баланс между золотыми и биткоин-резервами, потенциально увеличив долю биткоина в золотом запасе США до 10%.

Такое заявление может существенно повлиять на рынок и привести к росту цен еще до выборов.