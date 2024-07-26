Биткоин взлетел выше $65 000 перед выступлением Трампа в Нэшвилле

Опубликовано 26 июля 2024, 22:20
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Биткоин взлетел выше $65 000 перед выступлением Трампа в НэшвиллеОн выступает за криптовалюты
Биткойн поднялся до отметки $ 67 000 (на момент написания материала), восстанавливаясь после недавних потерь, в ожидании выступления бывшего президента США Дональда Трампа на конференции Bitcoin 2024 в Нэшвилле.
Трейдеры опасаются «шортить», пишут СМИ, а генеральный директор 10x Research Маркус Тилен отмечает высокие ожидания того, что Трамп может объявить о создании «стратегического резерва» биткоина в случае своего избрания на пост президента США.
Тилен объяснил, что фьючерсные трейдеры избегают коротких позиций из-за потенциального скачка цен. «Если Трамп объявит о создании стратегического резерва, биткоин взлетит вверх», — сказал он.
Существует множество предположений, что Трамп может предложить скорректировать баланс между золотыми и биткоин-резервами, потенциально увеличив долю биткоина в золотом запасе США до 10%.
Такое заявление может существенно повлиять на рынок и привести к росту цен еще до выборов.