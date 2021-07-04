Биткойну предсказали обрушение цены до $7000

По мнению Чемберса, стоимость биткойна может упасть до $10 тысяч и даже до $7 тысяч. В своих прогнозах он опирается на повторяющиеся рыночные циклы криптовалюты. Чемберс считает, что те, кто купил биткойн по $60 тысяч будут вынуждены долго ждать, чтобы вернуть вложения. Эксперт также отметил, что движение активов зависит от технических причин, а вовсе не от заявлений Илона Маска или запретов китайских властей.

На момент публикации новости биткойн торгуется на отметке $35 373. В своём пике он достигал стоимости в $64,8 тысячи.