Биткойну предсказали обрушение цены до $7000

Наука и технологии
Сегодня в 18:05
Биткойну предсказали обрушение цены до $7000Роста придётся ждать долго
Генеральный директор крупного ресурса для инвесторов ADVFN Клем Чемберс (Clem Chembers) заявил, что «криптозима» уже наступила и биткойн ждёт падение.
По мнению Чемберса, стоимость биткойна может упасть до $10 тысяч и даже до $7 тысяч. В своих прогнозах он опирается на повторяющиеся рыночные циклы криптовалюты. Чемберс считает, что те, кто купил биткойн по $60 тысяч будут вынуждены долго ждать, чтобы вернуть вложения. Эксперт также отметил, что движение активов зависит от технических причин, а вовсе не от заявлений Илона Маска или запретов китайских властей.
На момент публикации новости биткойн торгуется на отметке $35 373. В своём пике он достигал стоимости в $64,8 тысячи.