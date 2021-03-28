Биткойну предсказали семикратный рост в 2021 году

На момент публикации новости биткойн торгуется на отметке около $56 тысяч.

Макглоун опубликовал в Twitter график, на котором сравнил текущую ситуацию на рынке с ситуацией в 2013 и 2017 годах. Эти годы были выбраны, так как тогда биткойн достигал пиков стоимости. То есть, если учитывать поведение криптовалюты в прошлом, можно рассчитывать на её пиковую стоимость в 2021 году в $400 тысяч.