Биткоину предсказали скорое возвращение к рекорду по стоимости

Bloomberg пишет, что в 2020 году цена биткоина может достигнуть $20 тысяч — то есть своего исторического максимума. Аналитики рассказали, что в 2014 году курс главной криптовалюты упал на 60%, а концу 2016 года вернулся к максимуму 2013 года. В 2018 же году цена биткоина падала на 7%, но если сохранится тенденция 2016 года, то в 2020 году она поднимется до $20 тысяч.

Кроме того, созреванию биткоина в качестве актива помог кризис, вызванный пандемией COVID-19.