Наука и технологии
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Биткойны случайно продавали с 88-процентной скидкой
Теперь биржа требует их вернуть
Филиппинская криптовалютная биржа PDAX случайно продавала биткойны с 88-процентной скидкой. Одну монету можно было купить примерно за $6000. Теперь биржа требует от покупателей возврата криптовалюты.
Сообщается, что скидка стала результатом технического сбоя. После того, как PDAX исправила проблему, с балансов пользователей списали «неправомерно» полученные биткойны. Впрочем кто-то из трейдеров успел вывести их на внешние кошельки. Сейчас биржа угрожает покупателям криптовалюты судебными исками.
«Спустя почти 24 часа они (прим. команда биржи) прислали мне письмо и SMS с требованием перевести BTC обратно, или же они "могут быть вынуждены" возбудить против меня судебное дело», — рассказал один из купивших криптовалюту.
Кто-то из пользователей даже рассматривает возможность самостоятельно подать иск против биржи.