Биткойны случайно продавали с 88-процентной скидкой

Сообщается, что скидка стала результатом технического сбоя. После того, как PDAX исправила проблему, с балансов пользователей списали «неправомерно» полученные биткойны. Впрочем кто-то из трейдеров успел вывести их на внешние кошельки. Сейчас биржа угрожает покупателям криптовалюты судебными исками.

«Спустя почти 24 часа они (прим. команда биржи) прислали мне письмо и SMS с требованием перевести BTC обратно, или же они "могут быть вынуждены" возбудить против меня судебное дело», — рассказал один из купивших криптовалюту.

Кто-то из пользователей даже рассматривает возможность самостоятельно подать иск против биржи.