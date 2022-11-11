Благодаря багу на кассах "Вкусно — и точка" подростки месяц ели там бесплатно

Как объяснили Газете.ру в пресс-службе компании, дети воспользовались недоработкой системы. И схема была очень проста: делаешь заказ на кассе самообслуживания, а потом просто выключаешь устройство. Таким образом заказ отправляется на кухню, а деньги возвращаются на банковскую карту. Чтобы отключить кассу, подростки открывали на ней боковую дверку, откуда можно выключить и включить систему.

Ошибку уже обнаружили, а инженеры работают над её исправлением.

Пресс-служба отказалась рассказать, установлены ли личности клиентов, воспользовавшихся уязвимостью, и был ли возмещен ущерб.