Благодаря этим хитростям здоровая еда кажется вкуснее на фото

Пытаясь лучше понять, как люди взаимодействуют с фотографиями еды, авторы нового исследования проанализировали более 50 000 изображений, взятых из соцсетей. Затем учёные проверили эти снимки на множество факторов, включая цветовую композицию, повторяющиеся узоры, сложность изображения и приблизительную плотность калорий. Они также рассмотрели, как каждый из этих факторов связан с лайками и комментариями.

Как и ожидалось, изображения высококалорийных продуктов, таких как печенье, выпечка и пончики, вызвали более высокий отклик по всем направлениям. Низкокалорийные продукты, такие как овощи, как правило, требовали большего количества ухищрений, чтобы привлечь внимание. Так, следует использовать тёплые цвета вместо холодных, применять повторяющиеся элемены и размещать еду на чистом фоне. Например, на салат сверху можно положить кусочки клубники в повторяющемся порядке. Это сделает фото более привлекательным.