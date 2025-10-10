Благодаря ИИ выручка тайваньской TSMC в сентябре выросла на 31,4%

В целом за третий квартал TSMC заработала 9899 млрд тайваньских долларов, что на 30% больше, чем годом ранее. Этот результат превысил прогнозы аналитиков, которые ожидали около 9628 млрд.

За первые девять месяцев 2025 года общий объем продаж компании достиг 2,76 трлн тайваньских долларов — это рост на 36,4% по сравнению с прошлым годом.

Сильные результаты TSMC связаны с продолжающимся ростом интереса к искусственному интеллекту, для которого требуются современные полупроводники. На фоне этого спроса акции компании на американском рынке с начала года подорожали более чем на 50%.