Опубликовано 10 октября 2025
Благодаря ИИ выручка тайваньской TSMC в сентябре выросла на 31,4%Благодаря спросу на технологии ИИ
Тайваньская TSMC, крупнейший в мире производитель микрочипов, опубликовала отчет о доходах за сентябрь 2025 года. Согласно данным, сентябрьская выручка составила 3309,8 млрд тайваньских долларов (примерно 100 млрд долларов США). Это на 31,4% больше, чем за тот же месяц прошлого года, но на 1,4% меньше, чем в августе.
В целом за третий квартал TSMC заработала 9899 млрд тайваньских долларов, что на 30% больше, чем годом ранее. Этот результат превысил прогнозы аналитиков, которые ожидали около 9628 млрд.
За первые девять месяцев 2025 года общий объем продаж компании достиг 2,76 трлн тайваньских долларов — это рост на 36,4% по сравнению с прошлым годом.
Сильные результаты TSMC связаны с продолжающимся ростом интереса к искусственному интеллекту, для которого требуются современные полупроводники. На фоне этого спроса акции компании на американском рынке с начала года подорожали более чем на 50%.