Благодаря камерам в Подмосковье раскрыли 3300 преступлений за год

Благодаря камерам в Подмосковье раскрыли 3300 преступлений за годКамеры «Безопасного региона»
Сейчас к системе подключено около 167 тысяч камер, которые круглосуточно следят за порядком, чистотой и безопасностью. Из них 45 тысяч умеют распознавать лица. По словам губернатора, в прошлом году камеры помогли раскрыть 3,3 тысячи преступлений и выявить около 4 тысяч правонарушений. В этом году в регионе планируют установить еще примерно 10 тысяч камер, уделяя особое внимание местам с большим скоплением людей.
В поддержании порядка помогают и народные дружины — к ним присоединились более тысячи жителей. За прошлый год они помогли выявить 94 преступления.
Это заметный ресурс с конкретными задачами, маршрутизацией, связью. Для полиции это дополнительная помощь там, где нужно усилить контроль в охране общественного порядка, профилактике.
Особое внимание уделяется борьбе с киберпреступлениями. За год количество краж с использованием цифровых технологий снизилось на 30%. Положительные изменения заметны и на дорогах.