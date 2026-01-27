Благодаря камерам в Подмосковье раскрыли 3300 преступлений за год

Сейчас к системе подключено около 167 тысяч камер, которые круглосуточно следят за порядком, чистотой и безопасностью. Из них 45 тысяч умеют распознавать лица. По словам губернатора, в прошлом году камеры помогли раскрыть 3,3 тысячи преступлений и выявить около 4 тысяч правонарушений. В этом году в регионе планируют установить еще примерно 10 тысяч камер, уделяя особое внимание местам с большим скоплением людей.

В поддержании порядка помогают и народные дружины — к ним присоединились более тысячи жителей. За прошлый год они помогли выявить 94 преступления.