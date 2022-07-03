Наука и технологии
Сегодня в 13:32
1 мин.

Благодаря протестам для суперъяхты главы Amazon Джеффа Безоса не будут разбирать мост

Миллиардеру нужно найти другой способ вывести судно с верфи
Ещё в феврале СМИ писали, что исторический мост в Роттердаме De Hef, может быть разобран, чтобы яхта бывшего генерального директора Amazon Джеффа Безоса могла выйти в открытое море. Люди стали протестовать против этого.
Благодаря протестам для суперъяхты главы Amazon Джеффа Безоса не будут разбирать мост

Центральная часть суперъяхты оказалась слишком высока, чтобы пройти под упомянутым мостом. Поэтому Джефф Безос хотел, чтобы De Hef был разобран — тогда его судно смогло бы пройти. Миллиардер был готов оплатить восстановление моста.

Запрос на демонтаж моста пришлось отозвать из-за серьёзной критики и протестов со стороны местных жителей. В компании, которая сотрудничала с Безосом, рассказали, что не ожидали негативных отзывов и что «сотрудники верфи чувствуют угрозу, а компания опасается вандализма».

Действительно, местные жители уже начали организовывать акцию протеста, чтобы закидать яхту тухлыми яйцами, если мост разберут, а также назвали Безоса «миллиардером, страдающим манией величия».

Источник:Neowin
Теги:
#AMAZON
,
#мост
,
#Яхта
Новости партнеров
Новости партнеров