Блицкриг Amazon? Встречайте чатбот Q, готовый превзойти ChatGPT

Блицкриг Amazon? Встречайте чатбот Q, готовый превзойти ChatGPTНо правдивость этого утверждения покажет лишь время
Amazon выпускает свое новейшее оружие в «гонке вооружений ИИ», представляя Q - чатбот, предназначенный для бизнес-пользователей на облачной платформе AWS.
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Предназначенный для разработчиков, ИТ-администраторов и бизнес-аналитиков, Q отвечает на набранные запросы, помогая в программировании, отвечая на вопросы, связанные с AWS, и генерируя бизнес-отчеты.
Интегрированный в Amazon Connect для обслуживания клиентов, Q настраивается для отдельных компаний и включает в себя меры безопасности.
Генеральный директор AWS Адам Селипски подчеркивает разнообразие моделей искусственного интеллекта, лежащих в основе Q, включая Titan от Amazon и модели от стартапов Cohere и Anthropic. Этот шаг последовал за недавней «турбулентностью» в OpenAI, и Amazon представляет Q как стабильную, универсальную альтернативу в развивающемся ландшафте ИИ.