Блицкриг Amazon? Встречайте чатбот Q, готовый превзойти ChatGPT

Предназначенный для разработчиков, ИТ-администраторов и бизнес-аналитиков, Q отвечает на набранные запросы, помогая в программировании, отвечая на вопросы, связанные с AWS, и генерируя бизнес-отчеты.

Интегрированный в Amazon Connect для обслуживания клиентов, Q настраивается для отдельных компаний и включает в себя меры безопасности.

Генеральный директор AWS Адам Селипски подчеркивает разнообразие моделей искусственного интеллекта, лежащих в основе Q, включая Titan от Amazon и модели от стартапов Cohere и Anthropic. Этот шаг последовал за недавней «турбулентностью» в OpenAI, и Amazon представляет Q как стабильную, универсальную альтернативу в развивающемся ландшафте ИИ.