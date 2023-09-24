Наука и технологии
11:47, 24 сентября 2023
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Блогер из России заработал 256 млн рублей на незаконных лотереях

Не будучи ИП

Блогер с Сахалина, организовавший незаконную лотерею, стал подозреваемым в уголовном деле после того, как заработал сотни миллионов рублей на своей схеме, сообщает МВД. Об это пишет Лента.ру.

Блогер из России заработал 256 млн рублей на незаконных лотереях

© Ferra.ru / Kandinsky 2.2

Блогер якобы использовал социальные сети для продажи сертификатов на товары и услуги стоимостью две тысячи рублей, а затем проводил розыгрыши призов среди владельцев сертификатов, не будучи зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица и не имея соответствующих разрешений.

Деньги от лотереи перечислялись на банковский счет блогера, при этом он также использовал банковские карты, зарегистрированные на имена его родственников.

Сообщается, что с 2021 по 2023 год подозреваемый заработал на этой схеме 256 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «незаконная предпринимательская деятельность», ведется предварительное расследование.

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