Блогер из России заработал 256 млн рублей на незаконных лотереях

Блогер якобы использовал социальные сети для продажи сертификатов на товары и услуги стоимостью две тысячи рублей, а затем проводил розыгрыши призов среди владельцев сертификатов, не будучи зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица и не имея соответствующих разрешений.

Деньги от лотереи перечислялись на банковский счет блогера, при этом он также использовал банковские карты, зарегистрированные на имена его родственников.

Сообщается, что с 2021 по 2023 год подозреваемый заработал на этой схеме 256 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «незаконная предпринимательская деятельность», ведется предварительное расследование.