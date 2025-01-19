Наука и технологии
Опубликовано 19 января 2025, 12:00
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Блогер отправил в космос спутник с Google Pixel 8 Pro, чтобы делать селфи

Поклонников
Ютубер и бывший инженер NASA Марк Робер запустил в космос свой собственный спутник SatGus в рамках миссии SpaceX Transporter-12. Задача спутника — сделать фотографию Google Pixel 8 Pro с селфи, присланными поклонниками Робера, на фоне Земли.
Блогер отправил в космос спутник с Google Pixel 8 Pro, чтобы делать селфи

© CrunchLabs

Робер, известный своими забавными и в то же время образовательными инженерными проектами, разработал спутник, который должен быть небольшим и экономически эффективным благодаря миссиям SpaceX и новым спутниковым технологиям. Спутник оснащен телефоном Google Pixel, который высовывается из его боковой части.

Спутник, запущенный 14 января, использует партнерство T-Mobile с миссией Starlink компании SpaceX для отправки и получения фотографий. Поклонники Робера могут присылать свои селфи, подписавшись на его сервис CrunchLabs.

Источник:spaceexplored
Автор:Максим Многословный
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