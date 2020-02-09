Наука и технологии
Сегодня 16:07
Блогер проверил, сколько памяти требуют 6000 открытых вкладок в браузере Chrome
Много
Пользователи Chrome отлично знают о том, что браузер потребляет довольно много памяти. Блогер решил проверить на практике, насколько прожорливой может оказаться программа.
Экспериментом занялся Джонатан Моррисон (Jonathan Morrison). В его рамках он решил открыть максимальное количество вкладок в браузере. Для опыта блогер взял компьютер Mac Pro за 3 млн рублей, на борту у которого были 1,5 ТБ оперативной памяти и 24-ядерный процессор Intel Xeon W.
В итоге оказалось, что как минимум 6000 открытых вкладок в Chrome требуют около 1,4 ТБ оперативной памяти. После достижения этой отметки программа зависла. Хотя остальные приложения работали в штатном порядке.
Эксперимент блогера также показал, что потребление памяти при открытии вкладок возрастает неравномерно.