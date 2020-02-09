Блогер проверил, сколько памяти требуют 6000 открытых вкладок в браузере Chrome

Экспериментом занялся Джонатан Моррисон (Jonathan Morrison). В его рамках он решил открыть максимальное количество вкладок в браузере. Для опыта блогер взял компьютер Mac Pro за 3 млн рублей, на борту у которого были 1,5 ТБ оперативной памяти и 24-ядерный процессор Intel Xeon W.

В итоге оказалось, что как минимум 6000 открытых вкладок в Chrome требуют около 1,4 ТБ оперативной памяти. После достижения этой отметки программа зависла. Хотя остальные приложения работали в штатном порядке.