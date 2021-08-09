Наука и технологии
Сегодня в 20:26
Блогер Wylsacom рассказал, какие изменения ждут пользователей в новых наушниках AirPods 3
Валентин Петухов перечислил, что нового предложит Apple покупателям AirPods.
Wylsacom выделил два самых значительных обновления: дизайн, а также наличие активного шумоподавления в наушниках открытого типа. То есть теперь пользователи не будут, как раньше, выбирать между обычными AirPods 2 (без шумоподавления) и AirPods PRO. Одна модель совместит в себе всё.
Аналогом новинки от Apple ведущий назвал HUAWEI FreeBuds 4. За 11 990 рублей, как указал блогер, можно получить ту же функциональность, что и у AirPods.
Валентин также сообщил, что презентация новых наушников AirPods 3 состоится осенью. Там компания и познакомит с моделью более подробно.