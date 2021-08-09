Блогер Wylsacom рассказал, какие изменения ждут пользователей в новых наушниках AirPods 3

Аналогом новинки от Apple ведущий назвал HUAWEI FreeBuds 4. За 11 990 рублей, как указал блогер, можно получить ту же функциональность, что и у AirPods.

Валентин также сообщил, что презентация новых наушников AirPods 3 состоится осенью. Там компания и познакомит с моделью более подробно.