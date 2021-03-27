Блогер запретил слишком большие донаты во время рекордно долгой трансляции

Стрим-марафон начался 4 марта, его длительность продлевают зрители с помощью донатов и платных подписок.

Сообщается, что стример ввёл ограничение на платные подписки — 100 штук от одного пользователя. Модераторы стрима блокируют всех людей, которые пытаются подарить блогеру больше. Людвиг заявил, что некоторые зрители слишком увлекаются и уже надарили ему тысячи долларов.

Похоже, что ограничения могут подвести «бесконечный» стрим к концу. Вероятно, на нём стример в итоге заработает более $500 000.