Наука и технологии
Сегодня в 19:23
Блогер запретил слишком большие донаты во время рекордно долгой трансляции
Похоже, стрим начнёт близиться к завершению
25-летний блогер Людвиг «Ludwig» Агрен уже в течение двух недель ведёт стрим. Всё это время стример просто живёт обычной жизнью, а следящие за ним зрители донатят ему за это. Справедливости ради Людвиг запретил слишком большие пожертвования.
Стрим-марафон начался 4 марта, его длительность продлевают зрители с помощью донатов и платных подписок.
Сообщается, что стример ввёл ограничение на платные подписки — 100 штук от одного пользователя. Модераторы стрима блокируют всех людей, которые пытаются подарить блогеру больше. Людвиг заявил, что некоторые зрители слишком увлекаются и уже надарили ему тысячи долларов.
Похоже, что ограничения могут подвести «бесконечный» стрим к концу. Вероятно, на нём стример в итоге заработает более $500 000.