Блогер включил музыку через пылесос

Для своих целей Чжэн использовал пылесос Xiaomi Vacuum Cleaner. Он, кстати, похож на iRobot Roomba и, в принципе, тоже является роботом. Музыку энтузиаст запустил со стримингового сервиса Spotify. Для этого он взял не стандартное приложение компании, а Raspotify — модифицированный клиент с открытым кодом для установки сервиса на операционную систему Raspbian для компьютеров Raspberry Pi. Инструкцию для всех желающих Чжэн опубликовал здесь.

В итоге, пылесос воспроизвёл музыку через динамики. Музыку сопровождало невероятное шипение, да и в целом, это динамики очень плохого качества.