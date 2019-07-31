Ferra

Блогерша бальзаковского возраста выдавала себя за молодую девушку при помощи фильтров

Обман раскрылся случайно
Внезапный технический сбой стал концом карьеры одной из популярных китайских видеоблогерш. Он раскрыл её фанатам страшную правду о возрасте и внешности любимицы. Молодая красивая девушка оказалась женщиной среднего возраста, лицо которой скрывал фильтр.

Блогерша выступала под именем Your Highness Qiao Biluo. На китайском стриминговом сервисе Douyu она имела более чем 100 тысяч подписчиков. Женщина привлекала фанатов главным образом своим «сладким и исцеляющим голосом». На стримах видеоблогерша получала порой более 100 тысяч юаней ($14 528) за один донат.

Её истинное лицо раскрылось во время стрима 25 июля. Сначала всё шло, как обычно. Фанаты упрашивали блогершу снять фильтр и показать настоящую внешность. Она отказывалась сделать это до тех пор, пока не получит определённую сумму в донатах. Тогда фанаты начали активно присылать ей деньги.

В какой-то момент фильтр, используемый блогершей, перестал работать, и зрители увидели её лицо. Сообщается, что она заметила это, когда пользователи начали массово покидать трансляцию.

После этого многие бывшие фанаты отписались от женщины. А в сети теперь активно обсуждают этическую проблему обмана при помощи высоких технологий.

Фото: BBC

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