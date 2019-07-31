Блогерша бальзаковского возраста выдавала себя за молодую девушку при помощи фильтров

Блогерша выступала под именем Your Highness Qiao Biluo. На китайском стриминговом сервисе Douyu она имела более чем 100 тысяч подписчиков. Женщина привлекала фанатов главным образом своим «сладким и исцеляющим голосом». На стримах видеоблогерша получала порой более 100 тысяч юаней ($14 528) за один донат.

Её истинное лицо раскрылось во время стрима 25 июля. Сначала всё шло, как обычно. Фанаты упрашивали блогершу снять фильтр и показать настоящую внешность. Она отказывалась сделать это до тех пор, пока не получит определённую сумму в донатах. Тогда фанаты начали активно присылать ей деньги.

В какой-то момент фильтр, используемый блогершей, перестал работать, и зрители увидели её лицо. Сообщается, что она заметила это, когда пользователи начали массово покидать трансляцию.

После этого многие бывшие фанаты отписались от женщины. А в сети теперь активно обсуждают этическую проблему обмана при помощи высоких технологий.

Фото: BBC