Блогеры начали активно разоблачать телефонных мошенников ради спасения бабушек

Блогеры обзванивают мошенников, деанонят их и даже взламывают их компьютеры. Одна из блогерш — 35-летняя Рози Окумура — даже руководит домашним колл-центром, который названивает злоумышленникам. Женщина прикидывается то старушкой, то ребёнком или даже голосовым помощником Siri. Блогерша решила нести возмездие из-за того, что её мама два года назад сама стала жертвой мошенников.

Другой блогер под псевдонимом Джим Браунинг снимает разоблачения уже семь лет. Он и вовсе взламывает компьютеры злоумышленников, а полученные данные передаёт полиции.

Ранее юрист Иван Соловьёв назвал фразу, которую чаще всего используют для мошенничества. Звучит она так: «На вашем банковском счёте зафиксирована подозрительная активность, свидетельствующая о работе мошенников».