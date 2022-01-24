Блогеры начали клонировать умирающих питомцев ради популярности в соцсетях

Как рассказала 29-летняя жительница Калифорнии, она завела Instagram своей собаки Уиллоу в начале 2017 года. Он стал популярным, однако через два года Уиллоу сбежала от сиделки и попала под машину. В 2019 году из клеток собаки создали её клона. Внешне его не отличить от Уиллоу. Хозяйка продолжает вести аккаунт.

Как пишут журналисты, в сети уже есть десятки аккаунтов, посвящённые клонированным животным. Некоторые хозяева создают клонов при жизни питомцев. Так, можно найти аккаунт «Брюс Уэйн и компания», посвящённый чихуахуа и его клонам.

Эту моду критикуют. Во-первых, для получения клонов животные против воли становятся суррогатными матерями. Во-вторых, собаки и кошки редко рожают одного детёныша-клона. Остальных приходится раздавать или отдавать в приюты — а они и так переполнены.