Блогеры проверили, может ли струя воды разрезать джинсы

В начале видео они испачкали все образцы, чтобы проверить ещё кое-что: сможет ли струя воды под сильным напором вывести пятна. Среди одежды у блогеров были как тонкие ткани, так и деним, из которого делают джинсы.

Все эти ткани энтузиасты принялись поливать водой из шланга под давлением в 130 бар. Сначала одежда висела на верёвке, затем её положили на землю. В конце концов, блогеры решили положить под джинсы персики и арбузы, чтобы узнать, как деним может защитить человека от повреждений, которые может принести сильная струя воды.

Некоторые ткани, ожидаемо, порвались. В частности, на лёгкой блузе обнаружились дырки после полива и шланга. Что касается денима, то дырки на некоторых вещах всё-таки образовались, а на некоторых просто остались следы. Однако, джинсы действительно защитили арбузы от повреждения.