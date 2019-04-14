Блогеры рассказали, как заработать на пиратах

Форум проходил с 10 по 12 апреля. Блогеров позвали на сессию «New Media: монетизация IP глазами создателей контента». Среди участников были научпоп-блогер Дмитрий Побединский, сооснователь онлайн-канала CarambaTV Михаил Орлов, главный редактор Neuronovosti.ru Алексей Паевский и другие. Модератором выступила генеральный директор агентства «Prophet» Евгения Дорофеева.

Во время сессии Михаил Орлов рассказал, как канал смог монетизировать пиратство. По его словам, когда первый выпуск CarambaTV оказался на всех пиратских сайтах, создатели решили впредь брендировать контент вотермарками. Таким образом, пираты случайно стали распространителями рекламы канала. Этот трюк помог авторам проекта нарастить аудиторию сайте. За три-пять месяцев с пиратских сайтов на CarambaTV пришли 150 тысяч человек.