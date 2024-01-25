Блокчейн помог смоделировать более 4 млрд реакций, чтобы понять появление жизни

Исследователи под руководством Бартоша А. Гжибовского из Корейского института фундаментальных наук и Польской академии наук использовали платформу на основе блокчейна под названием Golem, чтобы распределить расчеты между сотнями компьютеров по всему миру.

Такой подход позволил им смоделировать более 4 миллиардов химических реакций, что намного больше, чем было возможно ранее с помощью традиционных суперкомпьютеров.

Полученная сеть, получившая название NOEL (Network of Early Life), содержит некоторые из ключевых строительных блоков жизни, включая гликолиз, цикл Кребса и синтез аминокислот.

Любопытно, что исследователи обнаружили, что лишь небольшая часть этих реакций была самовоспроизводящейся, что говорит о том, что самовоспроизведение могло появиться позже в процессе эволюции жизни.

Результаты исследования не только углубляют наше понимание ранней пребиотической химии, но и демонстрируют потенциал технологии блокчейн для ускорения научных исследований.