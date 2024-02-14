Блокчейн за пределами биткойна: названы 4 ниши, о которых мало говорят

Игры и криптовалюты.

P2E привносят в игровую индустрию блокчейн и криптовалюты, предлагая игрокам право собственности и возможность заработка. Уже в 2021 году более 3 миллиардов человек активно играли в игры. P2E хочет использовать эту массовую аудиторию, предлагая внутриигровые активы, которыми можно владеть и торговать как NFT, правда, получается у нее это не так хорошо. Но это пока.

Переосмысление финансов.

Возникновение DeFi бросает вызов традиционным финансовым системам, предлагая альтернативу, основанную на децентрализации и одноранговом взаимодействии, считают эксперты. Работающие на основе смарт-контрактов и dApps, платформы, такие как Uniswap, Aave и Compound, предоставляют доступ к финансовым услугам, таким как кредитование, заимствование, торговля и многое другое, под непосредственным контролем пользователей.

Layer-2. Масштабирование, ускорение процессов, доступность.

Популярность Ethereum имеет свои ограничения, в первую очередь масштабируемость и высокие тарифы на газ. Решения Layer-2 решают эти проблемы путем создания отдельных блокчейнов, которые взаимодействуют с основной цепочкой, обрабатывая транзакции быстрее и дешевле. Такие платформы, как SparqNet в сети Avalanche, могут обрабатывать до 400 000 транзакций в секунду, а LightLink предлагает мгновенные транзакции.

Искусственный интеллект (ИИ).

ИИ, "законодатель моды" прошедшего 2023 года, органично вписался в пространство блокчейна. С рыночным капиталом в 11,5 миллиарда долларов и такими проектами, как ChatGPT, совершившими революцию в генерации текстов, потенциал ИИ в блокчейне огромен. Криптовалютные проекты на базе ИИ используют эту технологию для решения таких задач, как создание изображений, управление портфелем и даже прогнозирование рыночных тенденций.