«Блокировки только вредят развитию»: в Узбекистане перестали ограничивать зарубежные соцсети

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«Блокировки только вредят развитию»: в Узбекистане перестали ограничивать зарубежные соцсетиВ том числе «ВКонтакте»
Власти Узбекистана разблокировали доступ к социальным сетям «ВКонтакте», Twitter и WeChat. Они были ограничены в стране с 2021 года.
«С сегодняшнего дня на территории нашей страны полностью возобновляется беспрепятственный доступ к социальным сетям Twitter, WeChat и "ВКонтакте"... Блокировки только вредят развитию», — заявила пресс-служба Агентства информации и массовой коммуникации при президенте республики.
Также ведомство ведёт переговоры об условиях разблокировки с TikTok.
Twitter, TikTok, «ВКонтакте» и WeChat были заблокированы на территории Узбекистана за нарушение закона «О персональных данных», согласно которому все интернет-ресурсы, работающие в стране, обязаны хранить персональные данные граждан на местных серверах.