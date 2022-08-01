«Блокировки только вредят развитию»: в Узбекистане перестали ограничивать зарубежные соцсети

«С сегодняшнего дня на территории нашей страны полностью возобновляется беспрепятственный доступ к социальным сетям Twitter, WeChat и "ВКонтакте"... Блокировки только вредят развитию», — заявила пресс-служба Агентства информации и массовой коммуникации при президенте республики.

Также ведомство ведёт переговоры об условиях разблокировки с TikTok.

Twitter, TikTok, «ВКонтакте» и WeChat были заблокированы на территории Узбекистана за нарушение закона «О персональных данных», согласно которому все интернет-ресурсы, работающие в стране, обязаны хранить персональные данные граждан на местных серверах.