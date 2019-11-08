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Блокировку мессенджеров и электронной почты в России признали невозможной
Минкомсвязь не одобрила законопроект
Представитель Минкомсвязи сообщил журналистам, что ведомство не поддерживает законопроект о блокировке пользователей мессенджеров и почтовых сервисов за распространение незаконной информации. Это вообще невозможно реализовать технически.
Как заявил представитель министерства, «законопроект нарушает принцип сетевой нейтральности, технически нереализуем, не поддерживаем».
Данный законопроект внесла ранее группа сенаторов во главе с Андреем Клишасом, известным по идее создания «суверенного рунета». Документ предлагал ограничивать для пользователей возможность передачи сообщений в почтовых сервисах или мессенджерах. Блокировка должна была начать действовать в течение суток с момента получения уполномоченными органами информации о передаче запрещённых законом сведений.
Обязанность блокировки хотели возложить на операторов. Авторы законопроекта считают, что данная норма позволит более эффективно противодействовать угрозам.