Блокировку мессенджеров и электронной почты в России признали невозможной

Как заявил представитель министерства, «законопроект нарушает принцип сетевой нейтральности, технически нереализуем, не поддерживаем».

Данный законопроект внесла ранее группа сенаторов во главе с Андреем Клишасом, известным по идее создания «суверенного рунета». Документ предлагал ограничивать для пользователей возможность передачи сообщений в почтовых сервисах или мессенджерах. Блокировка должна была начать действовать в течение суток с момента получения уполномоченными органами информации о передаче запрещённых законом сведений.

Обязанность блокировки хотели возложить на операторов. Авторы законопроекта считают, что данная норма позволит более эффективно противодействовать угрозам.