Blu-ray плееры Samsung перестали работать

Некоторые владельцы Blu-ray плееров сообщают, что устройства «застряли» в бесконечной перезагрузке, а другие говорят о шуме дисковода при включении, когда диска в нём нет. Часть пользователей и вовсе рассказала о том, что плееры сразу выключаются после попытки их включить. Ещё люди сообщают о том, что Blu-ray устройства перестают реагировать на команды и нажатия кнопок.

Что интересно, проблема затрагивает не какую-то конкретную модель, а линейку в целом. Некоторые пользователи также заявили о том, что проблемы начались после обновления прошивки, но авторы издания ZDNet считают, что причина поломки — истёкший сертификат безопасности SSL, используемый плеерами для подключения к серверам Samsung.

Пока компания ситуацию официально не прокомментировала.