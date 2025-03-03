Blue Ghost стал вторым в истории частным аппаратом на Луне

Миссия стартовала 15 января на ракете SpaceX Falcon 9. Несколько недель Blue Ghost провел на орбите, делая снимки Луны, а затем совершил точную посадку, используя бортовые навигационные системы. Генеральный директор Firefly Джейсон Ким описал посадку как «сработавшую как часы».

Космический аппарат будет работать около 14 земных дней, собирая данные и фиксируя особые события, такие как затмение 14 марта.