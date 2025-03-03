Blue Ghost стал вторым в истории частным аппаратом на Луне

Опубликовано 03 марта 2025, 00:451 мин.
Blue Ghost стал вторым в истории частным аппаратом на ЛунеСовершившим успешную посадку
Лунный аппарат Blue Ghost компании Firefly Aerospace успешно приземлился на поверхность Луны, став вторым частным, которому удалось совершить этот подвиг. Приземление произошло 2 марта в вулканическом бассейне. На борту аппарата находились 10 научных экспериментов NASA по изучению лунной радиации, методов сбора грунта и других ключевых данных для подготовки к будущим полетам астронавтов в рамках программы Artemis.
© Firefly Aerospace
Миссия стартовала 15 января на ракете SpaceX Falcon 9. Несколько недель Blue Ghost провел на орбите, делая снимки Луны, а затем совершил точную посадку, используя бортовые навигационные системы. Генеральный директор Firefly Джейсон Ким описал посадку как «сработавшую как часы».
Космический аппарат будет работать около 14 земных дней, собирая данные и фиксируя особые события, такие как затмение 14 марта.