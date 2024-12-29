Blue Origin хватило 24 секунд, чтобы испытать новые ракетные двигатели

Опубликовано 29 декабря 2024, 08:151 мин.
Blue Origin хватило 24 секунд, чтобы испытать новые ракетные двигателиРакета Blue Origin прошла последние испытания двигателя
Blue Origin успешно завершила критические испытания двигателей для своей ракеты New Glenn, приблизив ее к первому орбитальному запуску. В пятницу на стартовом комплексе на мысе Канаверал семь основных двигателей ракеты работали в течение 24 секунд, 13 из них на полной тяге.
Это испытание стало ключевым шагом в работе компании Blue Origin по запуску сверхтяжелой ракеты, разработанной для перевозки большой полезной нагрузки и потенциальной поддержки лунных миссий. В тот же день Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) выдало пятилетнюю лицензию на запуск, разрешающую орбитальные полеты и посадку первой ступени на баржу в Атлантическом океане.
Дата запуска еще не подтверждена, но, согласно полетным рекомендациям, он может состояться уже 6 января.