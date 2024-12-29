Blue Origin хватило 24 секунд, чтобы испытать новые ракетные двигатели

Это испытание стало ключевым шагом в работе компании Blue Origin по запуску сверхтяжелой ракеты, разработанной для перевозки большой полезной нагрузки и потенциальной поддержки лунных миссий. В тот же день Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) выдало пятилетнюю лицензию на запуск, разрешающую орбитальные полеты и посадку первой ступени на баржу в Атлантическом океане.

Дата запуска еще не подтверждена, но, согласно полетным рекомендациям, он может состояться уже 6 января.