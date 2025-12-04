Blue Origin отправит в космос женщину в инвалидной коляске

Опубликовано 04 декабря 2025, 17:251 мин.
Blue Origin отправит в космос женщину в инвалидной коляскеПо её собственной воле
Следующий туристический полёт Blue Origin станет историческим: в космос впервые полетит пассажирка в инвалидной коляске. Мичи Бентхаус, инженер Европейского космического агентства, входит в состав шести участников миссии NS-37. Дата старта пока не объявлена.
© Blue Origin
Бентхаус получила травму спинного мозга в 2018 году, после чего утратила возможность ходить. Это не помешало ей в 2022 году испытать невесомость через параболический полёт на самолёте, а в 2024 году пройти двухнедельную подготовку как «аналоговый астронавт» в Польше.
NS-37 станет 37-м суборбитальным запуском ракеты-капсулы New Shepard. Полёт длится около 10−12 минут и выводит участников выше линии Кармана на высоту 100 километров — границу космоса.
Blue Origin, компания Джеффа Безоса, не раскрывает стоимость билета.