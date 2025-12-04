Blue Origin отправит в космос женщину в инвалидной коляске

Бентхаус получила травму спинного мозга в 2018 году, после чего утратила возможность ходить. Это не помешало ей в 2022 году испытать невесомость через параболический полёт на самолёте, а в 2024 году пройти двухнедельную подготовку как «аналоговый астронавт» в Польше.

NS-37 станет 37-м суборбитальным запуском ракеты-капсулы New Shepard. Полёт длится около 10−12 минут и выводит участников выше линии Кармана на высоту 100 километров — границу космоса.

Blue Origin, компания Джеффа Безоса, не раскрывает стоимость билета.