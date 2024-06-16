Blue Origin присоединилась к SpaceX в военных запусках для США

Это первая попытка Blue Origin получить военные контракты после «нескольких лет лоббирования». Контрактная стратегия NSSL разделена на две полосы: полоса 1 для менее сложных миссий на низкую околоземную орбиту и полоса 2 для высокоприоритетных спутников национальной безопасности. В рамках недавно заключенных контрактов по полосе 1 ракеты Blue Origin New Glenn, SpaceX Falcon 9 и Falcon Heavy, а также ULA Vulcan будут доставлять небольшие технологические образцы и спутники слежения за ракетами.

Ожидается, что включение Blue Origin повысит конкуренцию и снизит стоимость запусков, поскольку Космические силы стремятся «диверсифицировать» свои пусковые возможности. Первые миссии в рамках программы Lane 1 включают семь запусков для спутниковой группировки Агентства космического развития США. Blue Origin также получит 5 миллионов долларов на первоначальную оценку возможностей, а SpaceX и ULA — по 1,5 миллиона долларов на аналогичную оценку.