Blue Origin запустил в космос экипаж, впервые с 2022 года

Опубликовано 20 мая 2024, 03:00
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Blue Origin запустил в космос экипаж, впервые с 2022 годаВсё произошло 19 мая
Спустя полтора года после поломки ракеты New Shepard в середине полета компания Blue Origin запустила миссию с экипажем. Blue Origin начала трансляцию за 40 минут до запланированного запуска на своем официальном сайте.
На борту корабля NS-25 находилось шесть пассажиров, в том числе 90-летний Эд Дуайт. Остальные члены экипажа — Мейсон Энджел, Сильвен Хирон, Кеннет Л. Хесс, Кэрол Шаллер и Гопи Тотакура.
Этот запуск знаменует собой возобновление частных туристических полетов Blue Origin, которые были приостановлены после неполадок с ускорителем в сентябре 2022 года. Федеральное управление гражданской авиации США завершило расследование этого инцидента в сентябре прошлого года, потребовав от Blue Origin выполнить 21 корректирующее действие, в том числе перепроектировать компоненты двигателя и сопла.