Blue Origin запустил в космос экипаж, впервые с 2022 года

На борту корабля NS-25 находилось шесть пассажиров, в том числе 90-летний Эд Дуайт. Остальные члены экипажа — Мейсон Энджел, Сильвен Хирон, Кеннет Л. Хесс, Кэрол Шаллер и Гопи Тотакура.

Этот запуск знаменует собой возобновление частных туристических полетов Blue Origin, которые были приостановлены после неполадок с ускорителем в сентябре 2022 года. Федеральное управление гражданской авиации США завершило расследование этого инцидента в сентябре прошлого года, потребовав от Blue Origin выполнить 21 корректирующее действие, в том числе перепроектировать компоненты двигателя и сопла.