Bluetooth-брелок Motorola позволит любому смартфону использовать спутниковую связь

Defy Satellite Link взаимодействует с приложением Bullitt Satellite Messenger на устройствах Android и iOS и способен передавать информацию о местоположении, помощь SOS и двусторонний обмен сообщениями через спутники.

Стоимость аксессуара - 99 долларов. Это определенно дешевле, чем покупка нового телефона с такой технологией. Устройства Defy могут подключаться к геостационарным спутникам, находящимся на высоте 35 888 км над Землей, используя открытый стандарт 3GPP NTN технологии спутниковой связи "direct-to-device".

Однако, чтобы пользоваться услугой, вам придется платить минимум 4,99 доллара в месяц.

Defy Satellite Link также может обеспечить простой SOS и отправку местоположения с помощью физической кнопки, даже если смартфон, с которым он сопряжен, разрядиться или будет сломан. Устройство содержит аккумулятор емкостью 600 мАч, которого хватает на "несколько дней", и, по словам компании, оно водо- и пыленепроницаемо по стандарту IP68.