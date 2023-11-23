Bluetooth – прошлый век: создана новая система подключений с помощью электрических волн

Профессора Роберт Пранс и Дэниел Рогген стали первопроходцами в использовании электрических волн - маломощной альтернативы электромагнитным волнам - для передачи данных на короткие расстояния. В отличие от Bluetooth, Wi-Fi или 5G, которые основаны на устаревшей электромагнитной модуляции, эта инновация потребляет значительно меньше энергии.

Представьте себе более длительное время автономной работы наушников, фитнес-трекеров и устройств «умного дома». По словам профессора Дэниела Роггена, этот прорыв является экономически эффективным. В настоящее время исследователи Сассекского университета ищут промышленных партнеров для дальнейшей миниатюризации и интеграции этой технологии в персональные устройства.