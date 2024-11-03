Bluetti создала рюкзаки со встроенными аккумуляторами до 700 Вт/512 Втч мощности

Рюкзак Bluetti Handsfree 1 предлагает 42 литра объема и компактную систему питания мощностью 300 Вт/268 Втч, идеально подходящую для однодневных или двухдневных поездок. Для более длительных приключений рюкзак Handsfree 2 имеет вместимость 60 литров и мощный источник питания на 700 Вт/512 Втч, поддерживающий поездки примерно на 3-5 дней.

Обе модели оснащены множеством отсеков и портов, включая один AC, два USB-C и два USB-A, которые легко доступны через боковой отсек.

На данный момент рюкзаки доступны по специальной цене до 15 ноября: Handsfree 1 стоит 299 долларов (499 долларов с солнечной панелью), а Handsfree 2 — 399 долларов (599 долларов с солнечной панелью).