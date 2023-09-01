БМП-3 сравнили с трофейным Bradley

БМП-3 сравнили с трофейным BradleyУгадайте, кто лучше
Заместитель исполнительного директора по по гособоронзаказу и военно-техническому сотрудничеству «Курганмашзавода» Роман Хромов заявил, что анализ состояния американской боевой машины пехоты (БМП) Bradley показал, что по общей боевой эффективности она не дотягивает до российской БМП-3, сообщает РИА Новости.
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Хромов подчеркнул, что БМП-3 превосходит Bradley по различным параметрам, включая огневую мощь, мобильность, удобство эксплуатации, обслуживания и ремонта.
Одним из ключевых моментов является то, что Bradley оснащен только 25-мм автоматической пушкой и не может плавать без значительной предварительной подготовки, в отличие от БМП-3, которая может преодолевать водные преграды без задержки.
Хромов отметил, что американская машина обладает низкой мобильностью и проходимостью, особенно на местности, характерной для таких зон, как Украина.
Хромов добавил, что американская БМП, используемая в зоне конфликта, претерпела некоторые изменения (в сравнении с версией 91 года), в основном в электронных системах, которые могут быть сложны в эксплуатации. А отказы электронных компонентов и вовсе могут привести к тому, что Bradley не сможет вести огонь.
Изучение западной техники, в том числе Bradley и ее компонентов, продолжается.