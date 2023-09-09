БМП-3 уничтожает легкую технику ВСУ одним выстрелом

100-миллиметровый фугасный осколочно-фугасный снаряд «Вишня» БМП-3 при прямом попадании в такую цель, как БМП-2 или БТР, приводит к ее полному уничтожению, уточнил Хромов. Он отметил, что арсенал БМП-3, включающий 30- и 100-миллиметровые боеприпасы, снаряд «Вишня» и управляемые ракеты «Аркан», доказал свою высокую эффективность в зоне проведения спецоперации.

Хромов добавил, что противотанковая управляемая ракета «Аркан» может поражать танки противника, но ее эффективность зависит от конкретной проекции украинской боевой машины, которую поражает ракета. Известно, что 100-миллиметровая ракета «Аркан» успешно нейтрализует бронетехнику противника.