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BMW наняла голливудского композитора для создания звука мотора электромобилей

Ханса Циммера
BMW представила в Мюнхене концептуальный электрокар Vision M NEXT. Его компания называет «будущим» своих автомобилей. BMW настолько сильно хотела впечатлить всех своим «будущим», что даже пригласила композитора Ханса Циммера (Hans Zimmer) озвучить двигатель электромобиля.

Судя по концепту, BMW планирует выпускать гибридные модели. Vision M NEXT имеет два электромотора, установленных в задних колёсах, и двухлитровый бензиновый двигатель. Выбирать можно между полным и задним приводом. Сообщается, что электрокар способен разогнаться от 0 до 100 км/ч всего за три секунды. Его максимальная скорость достигает 300 км/ч. На одном заряде авто может проехать до 100 км.

Интереснее всего BMW подошла к решению озвучки электрокара. Дело в том, что такие авто практически бесшумны. Это может вызвать у водителя, пассажиров и пешеходов когнитивный диссонанс. Особенно, когда электрокар набирает скорость. Поэтому озвучка нужна.

Компания предложила написать её композитору Хансу Циммеру, известному по музыке для «Интерстеллара» и «Бегущего по лезвию 2049». Послушать, что получилось, можно в трейлере.

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