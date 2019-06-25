BMW наняла голливудского композитора для создания звука мотора электромобилей

Судя по концепту, BMW планирует выпускать гибридные модели. Vision M NEXT имеет два электромотора, установленных в задних колёсах, и двухлитровый бензиновый двигатель. Выбирать можно между полным и задним приводом. Сообщается, что электрокар способен разогнаться от 0 до 100 км/ч всего за три секунды. Его максимальная скорость достигает 300 км/ч. На одном заряде авто может проехать до 100 км.

Интереснее всего BMW подошла к решению озвучки электрокара. Дело в том, что такие авто практически бесшумны. Это может вызвать у водителя, пассажиров и пешеходов когнитивный диссонанс. Особенно, когда электрокар набирает скорость. Поэтому озвучка нужна.

Компания предложила написать её композитору Хансу Циммеру, известному по музыке для «Интерстеллара» и «Бегущего по лезвию 2049». Послушать, что получилось, можно в трейлере.