Бобры на Аляске создают Новую Тундру

Бобры, которых раньше редко видели на северо-западе Аляски, стали появляться чаще в 80-х и 90-х годах. Используя спутниковые снимки ученые обнаружили, что за 30 лет количество бобровых плотин в некоторых регионах выросло в сотни раз. Бобров еще называют “инженерами экосистем" за то, как они своими плотинами заливают окружающую среду, преобразовывая тундру.

Крупнейший грызун Северной Америки продвигается на север отчасти из-за изменения климата: Поскольку тундра становится теплее и зеленее, она также становится более привлекательной для бобров, которым нужны кустарники для еды, плотин и домиков.

Недавно бобры были названы "новым нарушением" в ежегодном отчете Национального управления океанических и атмосферных исследований, в котором отслеживаются изменения в регионе. Все дело в том, что они запружают реки и создают более глубокие и теплые пруды, которые открывают новые типы водной среды обитания.

Бобры являются носителями паразита лямблии, которого они выделяют в окружающую среду, и вода, загрязненная их фекалиями, может вызвать кишечные инфекции.

Помимо этого, их плотины вызывают большие трудности при передвижении по рекам: “В некоторые места сейчас даже на лодке не проехать, потому что они запружены”, - говорит один из местных жителей.