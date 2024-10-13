Boeing дождалась спада шума и решила уволить 17 000 людей

Гендиректор Келли Ортберг сообщил эту новость в письме к сотрудникам, заявив, что увольнения затронут руководителей, менеджеров и сотрудников различных департаментов в течение следующих месяцев. Более подробную информацию о том, как сокращения повлияют на конкретные команды, планируется предоставить на следующей неделе.

Это решение последовало за чередой неудач для Boeing, включая приостановку полетов самолетов 737 Max после инцидента в январе, юридические проблемы, связанные с авариями 737 Max в 2018 и 2019 годах, а также задержку возвращения космического корабля Starliner. Более 30,000 рабочих Boeing находятся в забастовке с середины сентября, что еще больше усложняет операции компании.

Ортберг подчеркнул, что, хотя эти увольнения сложны, они необходимы для «долгосрочного восстановления и конкурентоспособности компании».