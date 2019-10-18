Boeing и Airbus начали войну на уровне государств

«Мы сожалеем о решении США ввести пошлины. Этот шаг не оставляет нам иного выхода кроме ответного введения наших тарифов по делу Boeing, в котором была установлена ответственность США в нарушении норм ВТО», — заявили в Еврокомиссии.

Там также признали, что введение введение торговых тарифов окажет негативное воздействие как на Евросоюз, так и на США. А особенно — на западное самолётостроение.

В понедельник Всемирная торговая организация (ВТО) разрешила США обложить пошлинами в размере почти $7,5 млрд в год товары и услуги стран Евросоюза, которые нарушили правила ВТО при субсидировании Airbus. По информации Вашингтона, незаконным финансированием компании занимались Великобритания, Германия, Испания и Франция.

Между тем, Евросоюз уже 15 лет обвиняет США в аналогичных нарушениях. Считается, что американские власти незаконно выплачивают средства из бюджета концерну Boeing, из-за чего он получает неконкурентные преимущества на международной арене.