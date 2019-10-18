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Boeing и Airbus начали войну на уровне государств

Евросоюз и США вводят торговые пошлины
Еврокомиссия пообещала ввести торговые пошлины по делу Boeing, касающегося незаконного субсидирования концерна властями США. Это ответные меры на введение американским правительством торговых пошлин по делу Airbus.

«Мы сожалеем о решении США ввести пошлины. Этот шаг не оставляет нам иного выхода кроме ответного введения наших тарифов по делу Boeing, в котором была установлена ответственность США в нарушении норм ВТО», — заявили в Еврокомиссии.

Там также признали, что введение введение торговых тарифов окажет негативное воздействие как на Евросоюз, так и на США. А особенно — на западное самолётостроение.

В понедельник Всемирная торговая организация (ВТО) разрешила США обложить пошлинами в размере почти $7,5 млрд в год товары и услуги стран Евросоюза, которые нарушили правила ВТО при субсидировании Airbus. По информации Вашингтона, незаконным финансированием компании занимались Великобритания, Германия, Испания и Франция.

Между тем, Евросоюз уже 15 лет обвиняет США в аналогичных нарушениях. Считается, что американские власти незаконно выплачивают средства из бюджета концерну Boeing, из-за чего он получает неконкурентные преимущества на международной арене.

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